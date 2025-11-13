TEMONAinc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TEMONAinc Registered hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,30 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -32,220 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,69 Prozent auf 452,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 455,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 6,88 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TEMONAinc Registered -36,840 JPY je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at