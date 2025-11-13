|
13.11.2025 06:31:28
TEMONAinc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TEMONAinc Registered hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,30 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -32,220 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,69 Prozent auf 452,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 455,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 6,88 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TEMONAinc Registered -36,840 JPY je Aktie eingenommen.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.