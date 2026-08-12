TEMONAinc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TEMONAinc Registered gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,70 JPY gegenüber 2,62 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 432,9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at