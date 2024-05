TEMONAinc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TEMONAinc Registered ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TEMONAinc Registered die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 453,8 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 605,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at