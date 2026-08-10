10.08.2026 06:31:29

Temp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Temp hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Temp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,86 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Temp im vergangenen Quartal 424,02 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temp 373,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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