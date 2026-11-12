Temp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Temp lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 5,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temp noch ein Gewinn pro Aktie von 6,07 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Temp im vergangenen Quartal 418,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temp 379,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at