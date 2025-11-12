Temp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Temp hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 379,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at