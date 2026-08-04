04.08.2026 17:07:38

Temperaturrekord für Österreich: 41 Grad

WIEN (dpa-AFX) - Österreich hat einen Hitzerekord verzeichnet. In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 41 Grad gemessen, wie ein Sprecher der Geosphere Austria mitteilte. Damit wurde der bisherige österreichweite Rekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg im Osten des Landes 40,5 Grad registriert worden.

Auch für Mittwoch erwarten die Experten Höchstwerte nahe am Rekord. Der Schwerpunkt der Hitzewelle lag am Dienstag im Osten Österreichs. Doch auch im übrigen Land war es durchweg heiß.

Große Probleme auf der Donau

Die anhaltende Hitze- und Dürreperiode hat auf der Donau zu extremem Niedrigwasser geführt. Die Güterschifffahrt sei weitgehend zum Erliegen gekommen, auch Flusskreuzfahrten seien deutlich eingeschränkt, teilte das Mobilitätsministerium mit./mrd/DP/zb

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ATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
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