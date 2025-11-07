Tempest Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tempest Therapeutics präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -5,330 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at