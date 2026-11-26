TempraMed Technologies stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,630 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TempraMed Technologies 0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at