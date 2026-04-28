Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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28.04.2026 04:15:00

Tempted To Buy the SpaceX IPO? This Is The Smarter Stock To Buy

SpaceX filed confidentially to go public at the beginning of April, and its IPO is set to shatter market records.The Elon Musk-led company is reportedly targeting a valuation of as much as to $2 trillion and raising up to $75 billion. SpaceX has been one of the most eagerly awaited IPOs, along with OpenAI and Anthropic, but it's not the winning investment you might think it is.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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