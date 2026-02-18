18.02.2026 06:31:28

Tempur Pedic International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tempur Pedic International hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Milliarden USD – ein Plus von 54,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tempur Pedic International 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahr 2,16 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 7,48 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

