|
18.02.2026 06:31:28
Tempur Pedic International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tempur Pedic International hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Milliarden USD – ein Plus von 54,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tempur Pedic International 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahr 2,16 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 7,48 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.