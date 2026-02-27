27.02.2026 06:31:29

Tempus AI A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tempus AI A hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 36,38 ARS. Im Vorjahresquartal hatten -6,680 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tempus AI A im vergangenen Quartal 527,71 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tempus AI A 200,55 Milliarden ARS umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 145,930 ARS gegenüber -351,260 ARS im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Tempus AI A im vergangenen Geschäftsjahr 1 583,93 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 149,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tempus AI A 634,93 Milliarden ARS umsetzen können.

