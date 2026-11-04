Tempus AI A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tempus AI A präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,24 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tempus AI A ein EPS von -50,610 ARS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 617,24 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 444,00 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at