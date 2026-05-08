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08.05.2026 06:31:29
Tempus AI A präsentierte Quartalsergebnisse
Tempus AI A hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 83,91 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tempus AI A ein Ergebnis je Aktie von -35,100 ARS vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Tempus AI A im vergangenen Quartal 493,63 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tempus AI A 269,94 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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