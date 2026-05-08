Tempus AI A präsentierte Quartalsergebnisse

Tempus AI A hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 83,91 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tempus AI A ein Ergebnis je Aktie von -35,100 ARS vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tempus AI A im vergangenen Quartal 493,63 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tempus AI A 269,94 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at