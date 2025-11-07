|
Tempus AI A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tempus AI A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 50,69 ARS. Im Vorjahresquartal waren -35,910 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 444,70 Milliarden ARS gegenüber 170,24 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
