Tempus AI A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tempus AI A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 50,69 ARS. Im Vorjahresquartal waren -35,910 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 444,70 Milliarden ARS gegenüber 170,24 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

