Tempus Holdings Aktie
WKN DE: A14TKB / ISIN: KYG8756N1016
|
24.09.2026 14:40:01
Tempus AI Chief Accounting Officer Sells $529,650 of Stock
Ryan M. Bartolucci, Chief Accounting Officer, reported a sale of 7,062 shares of Tempus AI (NASDAQ:TEM) Class A Common Stock on September 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($75.00); post-transaction value based on September 17, 2026 market close ($80.36).
Tempus AI is a healthcare technology company with a $14 billion market capitalization and 3,800 employees headquartered in Chicago. The company has achieved $1.4 billion in TTM revenue while investing substantially in platform development and market expansion, as evidenced by a net loss of $254 million TTM.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tempus Holdings Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Tempus AI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tempus AI
|72,00
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.