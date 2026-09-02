Tempus AI Aktie
WKN DE: A40EDP / ISIN: US88023B1035
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02.09.2026 14:35:01
Tempus AI Director Nadja West Sells 3,000 Shares for $207,000
Nadja West, Director at Tempus AI, Inc. (NASDAQ:TEM), sold 3,000 shares of Class A Common Stock on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($69.00); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($64.04).Tempus AI is a healthcare technology company with a $11.5 billion market capitalization, generating $1.4 billion in TTM revenue through its integrated diagnostic and analytics platform. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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