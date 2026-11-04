Tempus AI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tempus AI gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Tempus AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 411,5 Millionen USD – ein Plus von 23,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tempus AI 334,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at