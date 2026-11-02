Tempus AI Aktie
WKN DE: A40EDP / ISIN: US88023B1035
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02.11.2026 17:09:01
Tempus AI Revenue Up 23%; Gains Cut Net Loss: Rapid Earnings Reaction
Tempus AI (NASDAQ:TEM) grew third-quarter revenue 23% to $411.5 million and raised its 2026 revenue outlook. Shares rose about 3.9% in pre-market trading. But the net loss narrowed to $14.9 million from $80.0 million, largely because of $42.8 million in unrealized gains on marketable securities. The operating loss barely moved, so the core business still spends more than it earns.
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