Tempus AI Aktie
WKN DE: A40EDP / ISIN: US88023B1035
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15.04.2026 16:59:12
Tempus AI Shares Climb 9% Over GenoPredicta Commercial Expansion Launch
(RTTNews) - Stock of Tempus AI, Inc. (TEM) is climbing about 9 percent on Wednesday morning trading after the company, along with Predicta Biosciences, announced the commercial expansion of a co-branded whole-genome sequencing assay, currently known as GenoPredicta.
The company's shares are currently trading at $54.30 on the Nasdaq, up 9.74 percent. The stock opened at $50.35 and has climbed as high as $54.91 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $39.01 to $104.32.
GenoPredicta intended for the comprehensive genomic characterization of hematologic malignancies and measurable residual disease monitoring.
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