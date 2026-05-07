Tempus AI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tempus AI präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tempus AI ein Ergebnis je Aktie von -0,400 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tempus AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 348,1 Millionen USD im Vergleich zu 255,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at