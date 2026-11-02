Tempus AI Stock Rises 4% As Q3 Loss Narrows And Revenue Grows

(RTTNews) - Tempus AI, Inc. (TEM) is up 4.32 percent, gaining $3.12 to $75.34 on Monday. The rise follows the company's third-quarter results, with its net loss narrowing to $14.85 million, or $0.08 per share, from a net loss of $79.98 million, or $0.46 per share, a year earlier. Adjusted earnings reached $13.36 million, or $0.07 per share.

Tempus AI is currently trading at $75.34, up from the previous close of $72.22 after opening at $74.31 on the Nasdaq. The stock has traded between $70.30 and $76.00 during the session. Trading volume stands at 1.39 million shares, compared with average volume of 6.87 million shares.

Third-quarter revenue increased to $411.54 million from $334.21 million a year earlier. The company expects full-year 2026 revenue of $1.60 billion to $1.605 billion. Tempus AI shares have traded between $40.77 and $90.53 over the past 52 weeks.