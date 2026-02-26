26.02.2026 06:31:29

Tempus AI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tempus AI hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,98 Prozent auf 367,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,410 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Tempus AI ein Ergebnis je Aktie von -4,600 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tempus AI einen Umsatz von 693,40 Millionen USD eingefahren.

