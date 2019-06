TEMSA tritt unter Leitung seines neuen Investors True Value Capital Partners in eine neue Wachstumsphase ein

ADANA, Türkei, 9. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Der Aktientransfer von TEMSA, einem weltweit führenden Bus- und Reisebushersteller, ist abgeschlossen. TEMSA, das auf dem US-Markt schnell einen Anteil von fast 10 Prozent an der Reisebusindustrie erreicht hat, wird seine bisherige Strategie fortsetzen und gleichzeitig seine Exportziele erhöhen. Der formell abgeschlossene Aktienübertragungsvertrag zwischen der Sabancı Holding und der Schweizer Gesellschaft True Value Capital Partners wird TEMSA unter der Führung seines neuen Investors einen weiteren Schub verleihen.

Evren Ünver, Repräsentant von True Value Capital Partners, besuchte nach Abschluss der Verkaufstransaktionen das TEMSA-Werk in der Türkei. Im Rahmen dieses Besuchs wandte Ünver sich auch an die Mitarbeiter des Unternehmens und erklärte, dass dies der Beginn einer neuen Ära und neuen Wachstumsphase für TEMSA sein werde.

Während der Begrüßungsveranstaltung im Werk erklärte TEMSA CEO Hasan Yıldırım, „Wir sind allen unseren Geschäftspartnern und Kollegen dankbar, dass sie TEMSA zu dem gemacht haben, was es heute ist. Jeder dritte Bus in der Türkei wird von TEMSA hergestellt. Das Unternehmen hat bisher über 15.000 Fahrzeuge in 66 Länder exportiert. Mit insgesamt 5.000 Bussen und Reisebussen allein in Frankreich deckt TEMSAs europäische Präsenz wichtige Märkte wie Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Litauen und Benelux ab. TEMSA verfügt außerdem derzeit über drei serienreife Elektromodelle: den 9-Meter-Bus 'MD9' und die beiden 12-Meter-Modelle 'Avenue Electron' und 'Avenue EV'.

„Jetzt ist es an der Zeit, das TEMSA von morgen aufzubauen. True Value Capital Partners wird diese Entwicklung vorantreiben, und wir können es kaum erwarten, diese spannende Reise Hand in Hand mit unserem neuen Investor anzutreten. TEMSA ist eine führende internationale Automotive-Marke mit über einem halben Jahrhundert Erfahrung in der Herstellung von Bussen, Reisebussen und Minibussen, und wir werden uns als noch größeres und stärkeres Unternehmen weiterentwickeln. TEMSA gehört zu einer Handvoll Automobilunternehmen weltweit, die mehrere Elektromodellvarianten anbieten, und da unser Unternehmen mit intelligenten autonomen und elektrisch betriebenen Fahrzeugen zum Verkehrsmodell der Zukunft beiträgt, werden wir auch die Zukunft der Mobilitätsbranche weiter mitgestalten".

Weltweit sind mehr als 15.000 TEMSA-Fahrzeuge in 66 Ländern unterwegs

Das TEMSA-Werk in der Türkei verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 11.500 Fahrzeugen, davon 4.000 Busse/Reisbusse/Midibusse und 7.500 Kleinlaster. Mit mehr als 15.000 exportierten Fahrzeugen in 66 Ländern hat das Unternehmen allein nach Frankreich 5.000 Fahrzeuge verkauft und deckt mit seiner Präsenz in Europa wichtige Märkte wie Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Litauen und Benelux ab. Auf nordamerikanischen Straßen sind bereits 1.100 Fahrzeuge der Marke TEMSA unterwegs, und das Unternehmen will mit TEMSA North America seinen derzeitigen Marktanteil von fast 10 Prozent in der Reisebusindustrie weiter ausbauen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/899821/TEMSA_True_Value_Capital_Partners.jpg