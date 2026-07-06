SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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06.07.2026 14:02:00
Temu, Shein und Co. steigern Marktanteil auf Rekordwert
Die Verbraucher in Deutschland geben online immer mehr Geld bei Shoppingplattformen wie Temu oder Shein aus. Die Konsumstimmung bleibt jedoch schwach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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