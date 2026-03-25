Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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25.03.2026 13:15:00
Temu parent’s stock drops as end of ‘de minimis’ import rule comes at a cost
Temu parent PDD’s stock falls after earnings miss expectations.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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