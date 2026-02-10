Ten Allied stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ten Allied stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,04 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at