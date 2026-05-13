Ten Allied stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ten Allied hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ten Allied ein Ergebnis je Aktie von -1,000 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 11,610 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Ten Allied ein Ergebnis je Aktie von 3,91 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at