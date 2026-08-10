Ten Allied stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ten Allied hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,92 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,020 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent auf 3,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at