Ten Allied stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ten Allied lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ten Allied ein Ergebnis je Aktie von 0,260 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at