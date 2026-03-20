Ten informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ten hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Ten hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,610 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ten 0,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 8,580 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ten -1,800 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,10 Millionen USD – eine Minderung um 11,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,50 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at