Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 PLN gegenüber 1,97 PLN im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 90,4 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at