Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,7 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at