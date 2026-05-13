Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,10 PLN gegenüber 4,24 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 98,6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer 96,7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at