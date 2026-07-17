AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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17.07.2026 07:59:21
Ten years ago, parts of the Turkish military tried to overthrow the Erdogan government. The consequences are still shaping Turkey today
Ten years ago, parts of the Turkish military attempted to overthrow the government of President Recep Tayyip Erdogan. The consequences of the failed coup continue to shape Turkey to this day. DW looks back.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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