Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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24.06.2026 01:07:34
Ten years on, Brexit's economic impact is becoming clearer
A decade ago, many economists argued the UK would sustain longer-term economic damage by leaving the EU. So what did happen?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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