Tenable: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tenable hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tenable 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 276,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 252,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at