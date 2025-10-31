Tenable hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tenable präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tenable im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 252,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 227,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at