Tenable stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenable hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tenable -0,120 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 268,5 Millionen USD gegenüber 247,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at