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31.08.2026 06:31:29
Tenaga Nasional Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tenaga Nasional Bhd lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,15 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tenaga Nasional Bhd 0,200 MYR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 18,24 Milliarden MYR gegenüber 16,84 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,176 MYR sowie einem Umsatz von 18,33 Milliarden MYR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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