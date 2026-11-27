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27.11.2026 06:31:29
Tenaga Nasional Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tenaga Nasional Bhd hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,15 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Tenaga Nasional Bhd ebenfalls ein EPS von 0,150 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,53 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,25 Milliarden MYR in den Büchern standen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,190 MYR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 18,79 Milliarden MYR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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