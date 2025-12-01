Tenaga Nasional Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tenaga Nasional Bhd hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,15 MYR. Im letzten Jahr hatte Tenaga Nasional Bhd einen Gewinn von 0,270 MYR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Tenaga Nasional Bhd im vergangenen Quartal 17,25 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenaga Nasional Bhd 14,35 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at