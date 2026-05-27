Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,31 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at