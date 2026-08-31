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31.08.2026 06:31:29
Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,56 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,91 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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