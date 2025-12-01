|
01.12.2025 06:31:29
Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 4,08 Milliarden USD gegenüber 3,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
