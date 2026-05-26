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26.05.2026 06:31:29
Tenaga Nasional Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tenaga Nasional Bhd gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 17,10 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,04 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,212 MYR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 17,10 Milliarden MYR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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