Tenaris: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tenaris äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tenaris ein EPS von 0,930 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 2,99 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 3,67 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tenaris 3,61 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
