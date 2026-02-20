|
Tenaris gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tenaris hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tenaris ein EPS von 0,440 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Tenaris 2,57 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,67 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,62 EUR beziffert, während im Vorjahr 1,67 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Tenaris hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,62 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,58 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
