Tenaris hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tenaris hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,440 EUR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,55 Milliarden EUR – eine Minderung von 6,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,72 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at