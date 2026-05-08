Tenaris: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tenaris lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Tenaris 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,65 Milliarden EUR – eine Minderung von 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,78 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at